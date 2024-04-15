تفاصيل التحقيقات مع متهمة بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفهم

كتبت أمنية الموجى

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمة بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح ورفضت رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين بالمخالفة للقانون.

وتواجه الجهات المختصة، المتهمة بالمعلومات التي كشفت عن قيام ربة منزل بتلقى مبالغ مالية من المواطنين بقصد توظيفها لهم فى صناعة وتجارة الأدوات المنزلية، مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وتبين أن المتهمة زعمت استثمار الأموال فى التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامها مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وألقي القبض علي متهمة بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الأدوات المنزلية مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، وبالفحص تبين قيام المتهمة بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال التجارة مقابل أرباح بالمخالفة للقانون، وتوقفت عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعدت بتوزيعها واستيلائها على كامل المبالغ المالية دون رد، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وإحالتها للجهات المختصة للتحقيق.