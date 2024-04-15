تعليم دمياط يؤكد على جاهزية المدارس لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

دمياط ـ معتز الشربيني

أكد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط علي جاهزية جميع المدارس لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وشدد "وكيل الوزارة" على ضرورة توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب أثناء إجراء الامتحانات، والتعامل بحزم مع المخالفين، والتأكد من سلامة المراوح والإضاءة، والالتزام بضوابط وسائل الأمن والسلامة داخل وخارج اللجان.

وأكد "غريب" علي تنفيذ كل القرارات الوزارية المنظمة لعمل الامتحانات، والقرار الجمهوري الخاص بمنع ومعاقبة الغش أو الإخلال بالنظام العام لجميع الامتحانات.

وشدد وكيل الوزارة، علي ضرورة الالتزام بمعايير الجودة في جميع أعمال تقدير الدرجات، ورصد النتائج مع مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات، وعدم استخراج أية نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي، وإعلان النتائج بعد مراجعة نسبة 10% من قبل التوجيه الفني وإتاحة النتيجة لأولياء الأمور .



كما أكد وكيل الوزارة على ضرورة مراعاة الضوابط الأمنية في الامتحانات العامة والمحلية والنقل، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لوضع خطة لتأمين المدارس والمباني التعليمية والكنترولات، والانتهاء من تجهيز وتشكيل غرف عمليات متابعة الامتحانات بالمديرية والادارات، ومطالبة مديرى الإدارات بكتابة تقرير يومي عن سير الامتحانات (إيجابيات – سلبيات)، وماتم اتخاذه من إجراءات.