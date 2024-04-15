تعليم الإسكندرية: انتظام الدراسة وبدء إجراءات امتحانات الفصل الدراسي الثاني

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، انتظام الدراسة بجميع مدارس المحافظة ، وذلك للاستعداد لإجراء امتحانات المهام الأدائية للفصل الدراسي الثاني للصفوف الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية .

وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بانتظام الدراسة بمدارس المحافظة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك .

وأعلن مدير المديرية، الاستعداد للحفل الختامي لمبادرة صحتهم مستقبلهم بالتعاون مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية ، تلك المبادرة التي تم إطلاقها مطلع الفصل الدراسي الثاني بأربع إدارات تعليمية ( منتزه ثان ، منتزه أول ، شرق ، الجمرك ) لتوعية الطلاب بأهمية المياه وكيفية المحافظة عليها وترشيد استهلاكها ، وتوعية الطلاب بكافة السبل التي من شأنها المحافظة على صحتهم .

وأكّد أبوزيد، أن تعليم الإسكندرية نظم العديد من المبادرات والأنشطة التربوية المختلفة في كافة المجالات ( رياضية وثقافية وفنية وموسيقية واجتماعية ) خلال الفصل الدراسي الثاني ، كما نظّم العديد من ندوات التوعية لغرس وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن ، وفي شهر رمضان المبارك تم تنظيم العديد من الدورات الرمضانية وكانت أبرزها تلك التي تم إقامتها بمشروع التطوير الحضاري بمنطقة بشاير الخير .