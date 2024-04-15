تعرف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بقطاع التعليم فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

ناقش الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية بقطاع التعليم، والتى تنفذها هيئة الأبنية التعليمية، وذلك فى إطار خطة الدولة الخدمية والتنموية، وضمن جهود المحافظة للدفع بالمشروعات الخدمية الحيوية التى تعود بالنفع العام على المواطنين فى مختلف القطاعات، حيث يعد التعليم فى مقدمة القطاعات الحيوية.

جاء ذلك خلال لقائه المهندس محمد ياسين طه مدير عام الأبنية التعليمية، لمناقشة واستعرض الموقف التنفيذى العام للمشروعات الجارية فى القطاع، وتضمن الإشارة إلى أن تم الإعلان عن طرح عدد(37) مشروع (إنشاء جديد وإحلال جزئى وكلى وتوسعات وتعلية ) بعدد (526) فصل بواقع: 8 مدارس فى الواسطى (الشهيد محمد صفا عبد الجواد ب، قمن العروس ب بنات، الشهيد على عبد اللطيف أبوبكر ب /إفوة، الديابية ب2، إفوة ع1، الثورة ب الشهيد الرقيب أول شرطة محمد سعيد/ الميمون، أفوة ب الجديدة، الشهيد إكرام محمد الناجى ت.أ/ عطف إفوة).

و6 مدارس فى بنى سويف( المدرسة الدولية للغات بالحى الثالث شرق النيل، الشهيد محمد أنور السادات ع ب، الدوالطة الابتدائية المشتركة، ورشة الرخام للتعليم الأساسى الشهيد العقيد مالك مهران/ سنور، الشروق التجريبية لغات/ الحى الثانى شرق النيل، الحى الثالث مجاورة خامسة ت.أ)، بجانب مدرسة واحدة فى اهناسيا (الشهيد أحمد عبد العظيم بهيج ت.أ ) و2 مدرسة فى ببا ( غياضة الغربية ت.أ، الشهداء للتعليم الأساسى بطنسا بنى مالو) و4 مدارس فى سمسطا وهى ( مازورة للتعليم الأساسي، العساكرة الإعدادية، عزبة الصعايدة الابتدائية، الكوم الأحمر للتعليم الأساسى).

بالإضافة إلى 14 مدرسة فى الفشن ( الحرية للتعليم الأساسي، بنى منين ب، بنى منين ع، دلهانس ب، صلاح الدين الأيوبى للتعليم الأساسي، عزبة أحمد عمرو ت.أ، بنى صالح الابتدائية، عبد الله بن الزبير للتعليم الأساسى بتلت، مصطفى على للتعليم الأساسى بالجفادون، الفنت الثانوية العامة "أحمد زويل"، الجمهود للتعليم الأساسي، كوم الرمل الابتدائية، نزلة حنا للتعليم الأساسي، البرقى الإعدادى الثانوي)، علاوة على 2 مدرسة بمركز ومدينة ناصر وهما ( هشام الحميلى إعدادى وثانوي، الغرقد للتعليم الأساسى).

كما أشار "ياسين" إلى أنه يجرى العمل فى تنفيذ 26 مشروعاً بعدد 405 فصلاً بتكلفة 273 مليون تقريباً، تشمل 2 مدرسة إنشاء جديد( إبشنا الثانوية العامة، اهناسيا الرسمية للغات) عدد 2 مدرسة إحلال كلى ( اقفهص الإعدادية المشتركة، الشهيد عبد التواب محمد ب)وعدد 12 مدرسة توسعة( أبويط الجديدة للتعليم الأساسي، عزبة الأسكندرانى ت.أ، إبشنا المجمعة الابتدائية مشتركة، بياض العرب الابتدائية بنين، الشهيد محمد جمال سعيد ت.أ، السيدة خديجة الثانوية بنات، سمسطا الابتدائية، الشهيد مجند محمد عمر عبد الهادى فتحى ب، أبوعبيدة الجراج الثانوية، كاترينا للتعليم الأساسي، دلهانس الابتدائية 1، أقفهص الابتدائية المشتركة) وعدد 10 مدارس إحلال جزئى ( الشهيد محمد حسين محمد عبد المنعم الفنية بنات، الشهيد محمود حسن ع بنين، كفر أبجيج للتعليم الأساسي، الشهيد طلعت عبد الستار ب بالحومة، أبوصير الملق ب، محمد عثمان جلال ب، ميهوب الديب ت.أ، الشعب بالأوقاف ت.أ، الشهيد البدرى عبد التواب سعد الدين ع بنين، الفشن الجديدة ب.م).