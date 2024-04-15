تضم 220 سريرا.. أبرز المعلومات عن مستشفى القناطر الخيرية قبل افتتاحها رئاسيا

القليوبية إبراهيم سالم

قبل أيام قلائل من افتتاح مستشفى القناطر الخيرية المركزي الجديدة، من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يرصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات حول المستشفى الكبير، وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتطوير المنظومة الصحية لتقديم خدمات طبية لائقة بالمواطن المصري في ظل الجمهورية الجديدة، والتي جاءت على النحو التالي:

- مستشفى القناطر الخيرية المركزي بلغت التكلفة الإجمالية 485 مليون جنيه.

- وتتكون من 8 غرف عمليات وغرفتين مناظير.

- كما تضم المستشفى و31سرير عناية مركزة.

- وتضم 34 حضانة للأطفال.

- تحتوي المستشفى علي 38 جهاز للغسيل الكلوي.

- يبلغ عدد الأسرة 220 سرير.

- تضم المستشفى أقسام المعامل والأشعة وبنك الدم والطوارئ والعلاج الطبيعي

- تم فرش المستشفى بالأثاثات والأجهزة الطبية.