تحصين 194 ألفا و550 طائرا ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

حصنت مديرية الطب البيطري بالشرقية، 194 ألفا و550 طائرا ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية ويتابع الوضع الصحى لمزارع الأسماك بالمحافظة.

أشار اللواء دكتور إبراهيم متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى، إلى أن دارة الدواجن وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية، قامت خلال شهر مارس 2024 م بتحصين 107 آلاف و890 طائرا بالأجر ضد مرض إنفلونزا الطيور و39 ألفا و660 طائرا ضد الأمراض الوبائية الأخرى و47 ألف طائر بالحضانات بإجمالى تحصين 194 ألف و550 طائرا ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية الأخرى بمعرفة لجان التحصين التى قامت بالمرور على 1900 منزل بالقرى والمدن ومزارع الدواجن كما تم سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن 104 مزرعة من خلالها تم أخذ مسحات للفحص 603 مسحات لإجمالى عدد طيور 888 ألفا و712 طائرا بالإضافة إلى استخراج 981 تصريحا ما قبل البيع وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها وتمت المتابعة الصحية البيطرية لـ 17 مزرعة سمكية وذلك فى إطار متابعة الوضع الصحى لمزارع الأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى أن المديرية متمثلة فى إدارة الإرشاد بالمديرية وأقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية، قامت بتنظيم 245 ندوة وجولة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة 471 لقاءً إرشاديا مباشرا مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى و73 لقاءً مكتبيا للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان والحيوان.