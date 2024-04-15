تحرير 402 محضر تموينى خلال عدة حملات بمركز ديروط على مدار شهر

أسيوط -هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تحرير 402 محضر تمويني خلال حملات تموينية متنوعة على مدار شهر بالأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة بقري مركز ديروط بالتنسيق بين الوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية كمديريات (التموين والصحة والطب البيطري) ،ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية مؤكداً على تكثيف الحملات التموينية والمراقبة لمحاربة الاحتكار والتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية او غير مطابقة للمواصفات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ظاهرة الاحتكار وجشع التجار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بكافة الطرق الممكنة.

وأشار محافظ أسيوط ،إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ أي جهود او مبادرات لتوفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير السلع الغذائية والخضار والفاكهة لتحقيق استقرار الأمن الغذائي المصري وتوفير السلع الغذائية الأساسية.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط تحت إشراف محمود نجار رئيس المركز ،وبالتنسيق مع مديرية التموين بقيادة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين، ومباحث التموين برئاسة العقيد أحمد شكري عدة حملات على مدار شهر بمشاركة كامل عبدالباسط مدير إدارة تموين ديروط ،ومحمد سليم مدير الرقابة التموينية ،ومحمود أنور رئيس قسم التجارة الداخلية ،ومحمد حسن رئيس قسم التفتيش الفني ،ومحمود حسن وعبد الحفيظ عبدالله ومحمد رجب وعلي زغلول وضياء الدين أحمد مفتشين بإدارة تموين ديروط وأشرف أبوحسيبه ومنتصر حسين ومحمد جمال وسيد جمال ورجب محمود ومحمد صلاح ومحمود عبدالحكيم رؤساء مكاتب التموين.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".





جانب من الحملات