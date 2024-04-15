تحرير 175 محضرا متنوعا خلال حملات تموينية على الأسواق فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مراكز ومدن كفر الشيخ، حملات تموينية، شاركت فيها لجان من الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ومباحث التموين، ومديريات " التموين، والصحة، والطب البيطري"، وجهاز حماية المستهلك، في الحملات التموينية والرقابية، على الأسواق والمحال التجارية ومحال الجزارة وبيع الدواجن، والمخابز، وأسفرت عن تحرير 175 مخالفة بالوحدات المحلية لمركز ومدينة المحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه يتم متابعة أسعار السلع الغذائية على مدار الساعة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وبذل كل الجهود من الدولة، لتقديم السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، وتطبيق مبادرة رئيس الوزراء بشأن توفير وتخفيض السلع الأساسية للمواطنين.

وكلف محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة التموين، عبد الفتاح جابر، بشن حملات يومية على الأسواق والرقابة على الأسعار بمشاركة، الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطري، والوحدات المحلية، وتشديد الرقابة والمرور الميداني على المحال التجارية والمنافذ الاستهلاكية وبشكل يومي، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، والتواصل مع المواطنين ميدانياً وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم وطلباتهم.



التأكد من صلاحية السلع بالمحال التجارية



حملات على الاسواق بدسوق



حملة تموينية على المخابز