تجديد حبس ربتى منزل لاتهامهما بالاتجار في الهيروين بمنشأة ناصر 15 يوما

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس ربتي منزل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة منشأة ناصر.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمتان تم ضبطهما وبحوزتهما كميات من مخدر الهيروين بقصد الاتجار في دائرة القسم، وبيعها لعملائهما من المتعاطين لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.

وطالبت النيابة، رجال المباحث بقسم شرطة منشأة ناصر، بسرعة التحريات حول المتهمتان للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر للمعمل الكيماوي لتحليلها وإعداد تقرير بها لإرفاقه بالتحقيقات، ووجهت لهما تهمة الاتجار في المواد المخدرة.