اليوم السابع
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بسبب هاتف محمول.. مقتل مواطن في المرج بسكين

الإثنين، 15 أبريل 2024 11:45 ص
بسبب هاتف محمول.. مقتل مواطن في المرج بسكين قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) بدائرة القسم.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة (طالب "يحمل جنسية إحدى الدول" ، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس ، مصاب بجروح متفرقة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته قرر بقيامه بعرض هاتف محمول للبيع عبر تطبيق إلكترونى وقيام المتوفى بالتواصل معه لرغبته فى شرائه فقاما بالتوجه لأحد محلات بيع الهواتف المحمولة لتقييم الهاتف ، وعقب ذلك طلب منه المتوفى التوجه للمنطقة محل البلاغ لتحويل المبلغ المالى ، إلا أنه عقب وصولهما قام المتوفى بخطف الهاتف المحمول والعدو داخل قطعة أرض فضاء فقام المتهم باللحاق به والتعدى عليه مما أدى لوفاته.







قوة أمنية

جريمة قتل

المرج

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امن القاهرة




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