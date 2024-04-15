بايدن: سنواصل العمل مع زعماء مجموعة السبع لتحقيق استقرار الوضع بالمنطقة

محمد جمال

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إن أمريكا ستواصل العمل مع زعماء مجموعة السبع لتحقيق استقرار الوضع بالمنطقة وتجنب مزيد من التصعيد.

وكانت إيران قد شنت ليل السبت - ضربة عسكرية ضد إسرائيل، بطائرات دون طيار (طائرات مُسيرة)، أطلقها الحرس الثورى الإيرانى، بعد أيام من قصف إسرائيل لقنصلية طهران فى سوريا.

وأعلن الحرس الثورى الإيرانى إطلاق عملية "الوعد الحق" ضد إسرائيل، وهى عملية عسكرية واسعة ضد أهداف داخل الأراضي الإسرائيلية باستخدام عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة بحسب بيان له.

وقد أكد الرئيس الإيرانى، إبراهيم رئيسى، "أن أى مغامرة جديدة ضد مصالح الشعب الإيرانى ستواجه برد قاس ومؤلم من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية".