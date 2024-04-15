انقلاب سيارة محملة بالخردة على طريق الإسماعيلية السويس دون خسائر فى الأرواح

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بإتخاذ الإجراءات العاجلة مع البلاغات الواردة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة العامة، بنطاق المحافظة، حيث تلقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بلاغ عن حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالخردة بطريق الإسماعيلية السويس أعلى محور 30 يونيو، ولم يسفر الحادث عن أى خسائر بشرية.

وعلى الفور تم توجيه البلاغ والتنسيق مع مركز ومدينة القصاصين وإدارة المرور بمدينة القصاصين لإعادة فتح الطريق وتسيير الحركة المرورية.



وتم الآن فتح الطريق بمتابعة من الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية وبواسطة معدات وأفراد مركز ومدينة القصاصين وجارى استكمال المتابعة مع جميع الجهات المعنية.