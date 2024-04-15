انقطاع مياه الشرب عن القناطر الخيرية 7 ساعات اليوم لغسيل الشبكات

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، برئاسة مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، وذلك لمدة 7 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين الموافق 15 / 4 / 2024، وحتى الساعةالرابعة فجر غدا الثلاثاء

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وأنه سيتم العمل على إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الغسيل والتأكد من صلاحية المياه للاستخدام.