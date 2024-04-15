المدارس توجه طلاب الثانوى العام بتوصيل التابلت بالإنترنت لتحديث منصة الامتحان

كتب ـ محمود طه حسين

وجهت المدارس طلاب الصفين الأول والثاني الثانوى، بضرورة توصيل التابلت بالانترنت لوجود تحديثات مهمة قبل امتحانات آخر العام وتحديث التابلت عن طريق الإعدادات والتحديثات وتنزيل التحديثات يدويا وتثبيتها ثم تحديث النوكس، مشددة على جميع الطلاب عمل التحديثات اللازمة والانتهاء من كل تحديثات التابلت والتأكد من وجود آخر نسخة من منصة سويفت اسيس 1.9.3 على تابلت الطلبة وآخر تحديث للنوكس مانج، مضيفة أن التحديث سوف يحدث على مراحل، للأجهزة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثانى الثانوى العام ستعقد إلكترونيا لكل من تسلم أجهزة التابلت، موضحة أن الأسئلة أو الامتحان غير موحد على مستوى الجمهورية بل إن الإدارات التعليمية تضع الأسئلة على مستوى كل إدارة ويتم رفعها على منصة الامتحان الإلكترونية.

وأرسلت الإدارة المركزية للتعليم العام الإدارة العامة للتعليم الثانوى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن المواعيد المقررة لامتحانات النقل والشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسي 2024، موضحة أنه في ضوء الاستفسارات التي وردت في هذا الشأن ، تقرر الآتي :-

- تبدأ امتحانات النقل والشهادات الإعدادية يوم 8 مايو 2024، وتنتهي فى 23 مايو 2024، ويراعى عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين، وذلك خلال أيام 4 و5 و6 و7 مايو المقبل.