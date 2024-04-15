الخارجية اللبنانية تدعو لوقف التصعيد فى الشرق الأوسط واحترام القانون الدولى

بيروت (أ ش أ)

دعت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية إلى وقف التصعيد فى الشرق الأوسط والتهديد بشن الحرب والأعمال العسكرية الانتقامية بأشكالها كافة، والعودة إلى احترام قواعد القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، لتجنب تبعات انفجار الشرق الأوسط برمته، مما يهدد السلم والأمن الإقليميين.

وأكدت وزارة الخارجية فى بيان، اليوم الاثنين، أوردته وكالة الأنباء اللبنانية، أنها تتابع بقلق شديد الأحداث والتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، بعد أن وصلت المنطقة برمتها إلى حافة الهاوية.. يتزامن ذلك مع استمرار الحرب على غزة للشهر السابع، وعدم تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2728 لوقف الحرب فى غزة، وتعثر العودة إلى المسار السياسي المبني على حل الدولتين، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.