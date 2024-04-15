التأمين الصحى الشامل: معدلات رضا المستفيدين بالمنظومة حتى الآن تتخطى 85%

كتبت نورا فخرى

كشف الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن تخطي معدلات رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة بالمحافظات التي طبقت فيها منظومة التأمين الصحي نحو 85%.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من عضو محمد صلاح البدري، بشأن استيضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.

وأضاف "أبو عيش"، إن إجمالي المستفيدين حاليا يقدرون بنحو 4.5 مليون مواطن، منهم 3.1 مليون مستفيد بالمحافظات الإلزامية و1.4 مليون مستفيد المحافظتين الأخيرتان، مشيراً إلي أن نسبة تسجيل المواطن وأسرته بلغت نحو 84%، وهناك 16%مواطن لم يتوجه للتسجيل في منظومة التأمين الصحي، وإن كانوا ملزمين قانونا، قائلاً: "هناك فئات تري عدم حاجتها إلي نظام التأمين وتتولي الإنفاق علي نفسها في العلاج ، ونعتمد أيضا علي جاذبية النظام".

وأشار "أبو عيش" إلي الحرص علي إدخال محافظة شمال سيناء علي منظومة التأمين الصحي الشامل في القريب وأنها علي الخريطة، لاستكمال ما وصفه بالربع الشرقي من الجمهورية، لاسيما بعد دخول محافظات القناة للمنظومة، فضلا عن استكمال دعم المنظومة الصحية القائمة في المحافظات التي لم يدخلها النظام بعد.

ونوه "أبو عيش" إلي العمل مع جهات الدولة علي تنقية البيانات، وتفعيل النظام الإليكتروني، بما يساعد علي الإسراع في دخول المحافظات الأخرى للمنظومة.