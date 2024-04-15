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الأوقاف: افتتاح 7 مساجد الجمعة المقبل منها 3 إحلالا وتجديدا و4 صيانة

الإثنين، 15 أبريل 2024 10:18 ص
الأوقاف: افتتاح 7 مساجد الجمعة المقبل منها 3 إحلالا وتجديدا و4 صيانة وزارة الاوقاف - أرشيفية
كتب لؤى على

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أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح 7 مساجد يوم الجمعة 19 / 4 / 2024م، منها 3 مساجد إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 908 مساجد منها 709 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و199 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 19/ 4 / 2024م عدد 11930 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و139 مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف المنوفية
1. المسجد الشرقي – قرية العامرة – مدينة سرس الليان
مديرية أوقاف الجيزة
2. مسجد النور – الحجارة – أطفيح
3. مسجد عمر بن الخطاب – سقارة – البدرشين
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الدقهلية
1. مسجد الإيمان – الدقانوة الجديدة – عزبة محمد السيد البلاسي – مركز المنزلة
مديرية أوقاف البحيرة
2. مسجد عزبة شاهين - قرية طرابمبا  - مركز دمنهور
مديرية أوقاف المنوفية
3. مسجد المغفرة – منشأة السادات – مركز الشهداء
مديرية أوقاف الجيزة
4. مسجد الخليفة المأمون – مدينة البدرشين.

 







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