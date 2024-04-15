"اقتصادية قناة السويس" تستكمل موافقات استثمارية للصين والسعودية والهند وتركيا

كتب: مدحت عادل

أظهر الموقف الترويجي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال النصف الأول للعام المالي الجاري 23-24، حصول 42 مشروعًا على موافقة مبدئية وجارٍ استكمال الإجراءات الخاصة بها باستثمارات تصل إلى 908 مليون دولار، علما بأن تلك الاستثمارات شملت دولًا عدة من بينها الصين والسعودية والهند وتركيا وألمانيا واليابان، كما تم تأسيس 31 شركة برأس مال مصدر 28.6 مليون دولار خلال نفس الفترة.

وتضمن الموقف الترويجي للهيئة خلال الفترة المذكورة حصول 48 مشروعًا على موافقة نهائية بإجمالي استثمارات 991 مليون دولار، تنوعت ما بين قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية والأجهزة الكهربائية والصناعات الكيماوية والمناطق اللوجستية وغيرها.

وحققت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس إجمالي إيرادات بلغت 4.3 مليار جنيه، وذلك عن الفترة من 1 يوليو لـ 31 ديسمبر 2023 (النصف الأول من العام المالي 23-24) مقارنة بمبلغ 2.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 (النصف الأول للعام المالي 22-23) بزيادة قدرها 70% تقريبًا، كما وافق المجلس على مشروع موازنة الهيئة التقديرية للعام المالي 24-25 بقيمة إجمالية 37.3 مليار جنيه، متضمنة موازنة استثمارية بقيمة 28.6 مليار جنيه، وموازنة جارية بقيمة 8.6 مليار جنيه.

وتضمنت المشروعات التي تم الموافقة عليها 4 مشروعات جديدة بالقنطرة غرب بإجمالي استثمارات يصل إلى 111.5 مليون دولار ومنها مشروع شركة (هينيواي HENNEWAY) الصينية لصناعة حقائب السفر على مساحة 120 ألف م2، واستثمارات 50 مليون دولار بطاقة 275 ألف قطعة شهريًّا، وتوفر 2000 فرصة عمل.