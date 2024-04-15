افتتاح قسم العلاج الطبيعى بوحدة سنديون فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، افتتاح قسم العلاج الطبيعي بوحدة سنديون الصحية بمركز فوه، وذلك لتلبية احتياجات أهالى مدينة فوه والقرى المجاورة من خدمات العلاج الطبيعى.

ويتضمن القسم، جهاز الموجات الفوق صوتية الذي يستخدم لعلاج الالتهابات المصاحب لأمراض العظام والأعصاب مثل خشونة الركبة والمفاصل والتهاب العصب السابع، وجهاز تنبيه كهربائي يستخدم لتخفيف الألم المصاحب لأمراض العظام والأعصاب، وجهاز علاج الوذمات الليمفاوية وجهاز الليزر لعلاج الإلتهابات وتحفيز التئام الأربطة والجروح.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن افتتاح هذا القسم الجديد يأتى فى إطار خطة المحافظة لتطوير القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلي المزيد من المشروعات الصحية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة، مشيدًا بالتجهيزات والمعدات الحديثة التي تم تجهيزه بها، والتي تتيح تقديم أفضل الخدمات للمرضى.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن القسم يسهم فى توفير خدمات العلاج الطبيعي للمواطنين في مكان واحد، وتوفير الوقت والجهد عليهم، وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم، والارتقاء بمستوى الصحة العامة للمواطنين، موجهًا بتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للقسم، والعمل على تطوير خدمات العلاج الطبيعي المقدمة للمواطنين.



افتتاح وحدة سنديون للعلاج تالطبيعي بفوه



الحضور خلال الافتتاح