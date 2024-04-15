اليوم السابع
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اعرف أماكن وإجراءات الحصول على بدل فاقد لشهادة تأدية الخدمة العامة بالغربية

الإثنين، 15 أبريل 2024 07:00 ص
اعرف أماكن وإجراءات الحصول على بدل فاقد لشهادة تأدية الخدمة العامة بالغربية وزارة التضامن - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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ينشر "اليوم السابع" شروط وأماكن وإجراءات الحصول، على بدل فاقد لشهادة تأدية الخدمة العامة، بمراكز ومدن محافظة الغربية والتابعة لمديرية التضامن الاجتماعي.

وأعلنت مديرية التضامن الإجتماعي برئاسة أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل الوزارة ، أنه تلتزم جهة الإدارة بإصدار بدل فاقد في موعد غايته يومين من تاريخ تقديم الطلب علي أن يستوفي كافة المستندات والأوراق المطلوبة والتي عبارة عن "صورة من مستند إثبات الشخصية، صورة من شهادة التخرج، المستند المبرر لطلب الإعفاء".

وأوضح وكيل الوزارة أنه يوجد 12 إدارة اجتماعية بمراكز ومدن المحافظة تقدم الخدمة وهي "طنطا أول، طنطا ثان، مركز طنطا، المحلة أول، المحلة ثان، مركز المحلة، سمنود، السنطة، كفر الزيات، قطور، زفتي، بسيون".







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