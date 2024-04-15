ابتداءً من اليوم.. تعرف على جدول تخفيف أحمال الكهرباء فى الدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

أعدت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، جدولا لتخفيف الأحمال تم تقسيمه إلى مجموعات في كل منها موعد ثابت للفصل، واسم المغذي الذي سيتم فصله، ابتداء من اليوم الإثنين 15 أبريل 2024، وذلك تنفيذا لتعليمات الحكومة بحصر فترة انقطاع الطاقة الكهربائية بين الحادية عشرة صباحا والخامسة مساء.

مثال ما يلي:

مواعيد الفصل من الساعة 12 إلى 1 ظهرا:

مغذى محلة الدملة بمدينة محلة الدملة.

مغذى بلجاى بمركز المنصورة.

مغذى مدينة سندوب بمركز المنصورة.

مغذى تلبانة بمركز المنصورة.

مغذى الأورمان بمركز السنبلاوين.

مغذى الحلوانى بمدينة المنصورة.

مغذى البقلية بمركز المنصورة.

مغذى شاوة بمركز المنصورة.

مغذى المالحة بمركز المنصورة.

مغذى ميت على بمركز المنصورة.

مغذى ميت مجاهد مدينة دكرنس.

مغذى المنتزه بمدينة دكرنس.

مغذى أشمون بمدينة دكرنس.

مغذى الحنيفة بمدينة دكرنس.

مغذى السكة الجديد بمدينة دكرنس.

مغذى المرور بمدينة دكرنس.

مغذى المضرب بمدينة دكرنس.

مغذى الراضي بمدينة المنصورة.

مغذى بورسعيد بمدينة المنصورة.

مغذى السياحة والفنادق.

مغذى السياحة والفنادق بمدينة المنصورة.



تخفيف 4



تخفيف أحمال 4



تخفيف الأحمال 2



تخفيف الأحمال 3