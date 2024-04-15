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ابتداءً من اليوم.. تعرف على جدول تخفيف أحمال الكهرباء فى الدقهلية

الإثنين، 15 أبريل 2024 11:52 ص
ابتداءً من اليوم.. تعرف على جدول تخفيف أحمال الكهرباء فى الدقهلية قطع الكهرباء - ارشيفية
الدقهلية - محمدالحبشي

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أعدت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، جدولا لتخفيف الأحمال تم تقسيمه إلى مجموعات في كل منها موعد ثابت للفصل، واسم المغذي الذي سيتم فصله، ابتداء من اليوم الإثنين 15 أبريل 2024، وذلك تنفيذا لتعليمات الحكومة بحصر فترة انقطاع الطاقة الكهربائية بين الحادية عشرة صباحا والخامسة مساء.

مثال ما يلي:

مواعيد الفصل من الساعة 12 إلى 1 ظهرا:

مغذى محلة الدملة بمدينة محلة الدملة.

مغذى بلجاى بمركز المنصورة.

مغذى مدينة سندوب بمركز المنصورة.

مغذى تلبانة بمركز المنصورة.

مغذى الأورمان بمركز السنبلاوين.

مغذى الحلوانى بمدينة المنصورة.

مغذى البقلية بمركز المنصورة.

مغذى شاوة بمركز المنصورة.

مغذى المالحة بمركز المنصورة.

مغذى ميت على بمركز المنصورة.

مغذى ميت مجاهد مدينة دكرنس.

مغذى المنتزه بمدينة دكرنس.

مغذى أشمون بمدينة دكرنس.

مغذى الحنيفة بمدينة دكرنس.

مغذى السكة الجديد بمدينة دكرنس.

مغذى المرور بمدينة دكرنس.

مغذى المضرب بمدينة دكرنس.

مغذى الراضي بمدينة المنصورة.

مغذى بورسعيد بمدينة المنصورة.

مغذى السياحة والفنادق.

مغذى السياحة والفنادق بمدينة المنصورة.

 

تخفيف 4
تخفيف 4

 

تخفيف أحمال 4
تخفيف أحمال 4

 

تخفيف الأحمال 2
تخفيف الأحمال 2

 

تخفيف الأحمال 3
تخفيف الأحمال 3

 

تخفيف الاحمال في الدقهلية 1
تخفيف الاحمال في الدقهلية 1

 







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