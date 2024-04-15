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إندونيسيا تدعو إلى ضبط النفس بعد الهجوم الإيرانى على إسرائيل

الإثنين، 15 أبريل 2024 11:03 ص
إندونيسيا تدعو إلى ضبط النفس بعد الهجوم الإيرانى على إسرائيل هجوم إيران على إسرائيل
جاكرتا (أ ش أ)

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أعربت إندونيسيا عن قلقها العميق إزاء تصاعد الوضع فى الشرق الأوسط وحثت إيران وإسرائيل على ممارسة ضبط النفس فى أعقاب الهجوم الصاروخى الذى شنته إيران على إسرائيل مساء أمس الأول السبت.

وحثت وزارة الخارجية الإندونيسية، فى بيان حسب وكالة أنباء انتارا الإندونيسية، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الاستجابة السريعة لتجنب تصعيد الصراع ومنع انتشاره فى منطقة الشرق الأوسط.

وذكر البيان أن إندونيسيا تحث مجلس الأمن على التحرك فورا لتهدئة التوترات ومواصلة العمل من أجل تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط .

وشددت إندونيسيا أيضا على أن التسوية العادلة للقضية الفلسطينية من خلال تحقيق حل الدولتين ستكون المفتاح للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.







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