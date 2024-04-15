إنجاز 90 % من مشروع إسكان هيئة التدريس.. والانتهاء منه فى سبتمبر

محمد صبحى

قال الدكتور مجدي عمر المتحدث الإعلامى وأمين لجنة الإسكان، إن مدينة الإسكان بأكتوبر هى أكبر مشروع سكنى فى تاريخ جامعة القاهرة والجامعات المصرية، حيث يقام على مساحة حوالى 175 فدانا طبقاً للمخطط العام المعتمد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتكون المشروع من عدد 5 مجاورات تشمل المجاورة A عدد7 بلوك و عدد 95 عمارة، والمجاورة B بها عدد 7 بلوك وعدد 85 عمارة، والمجاورة C بها عدد 9 بلوك وعدد 111 عمارة، والمجاورة D بها عدد 6 بلوك وعدد 74 عمارة، المجاورة E بها عدد 6 بلوك، وعدد 60 عمارة، بإجمالي عدد 425 عمارة وعدد وحدات سكنية حوالي خمسة الاف وحدة سكنية.

ويحتوى المشروع الكبير على العديد من المراكز الخدمية المتكاملة من ( مولات – خدمات – مدارس – مساجد – مستشفى- ملاعب- حضانات... إلخ)

ويقوم على تنفيذ المدينة السكانية شركة وادى النيل والتى تقوم بعدد من المشروعات القومية الكبرى فى مصر، إضافة إلى مجموعة من أكبر الجهات العاملة فى مصر وخارجها نظرا لضخامة المشروع.

وعلى الرغم من سنوات جائحة كورونا التى أدت إلى إغلاقات فى العالم كله، فقد استمر العمل، لكن لا شك أن نسبة الانجاز تأثرت بحالة الاغلاق التى تسببت فيها جائحة كورونا مثل كل المشروعات فى جميع أنحاء العالم خاصة مع توقف ثم تباطؤ سلاسل الإمداد العالمية، وتأثر حركة الاستيراد للعديد من المكونات وارتفاع الاسعار العالمية.

ونجحت لجنة الاسكان برئاسة الدكتور على عبد الرحمن رئيس جامعة القاهرة ومحافظ الجيزة الاسبق ومعه مجموعة من أبرز القيادات فى الحفاظ على التوازن المالى والفنى والإدارى للمشروع واستمراره، على الرغم من توقف مشروعات تكافلية اخرى تماما فى أماكن أخرى. مما يعد إنجازا كبيرا للجنة الإسكان مقارنة بالمشروعات الاخرى النظيرة. مع التأكيد على دور لجنة الاسكان المتميز فى الاستفادة من عناصر تمويل تكميلية شملت طرح وحدات غير مخصصة للأعضاء وحصة عائد تسويق وحدات خدمية، ورغم ارتفاع اسعار مواد البناء واسعار العمالة والتوريد بنسبة كبيرة فانه لم ينعكس ذلك على زيادة مناظرة لمساهمات الاعضاء المالية المطلوبة لسداد حصة كل عضو فى تكلفة المشروع.

وقام جهاز مدينة 6 أكتوبر بعد معاينة الموقف التنفيذى على الطبيعة بتقييم نسبة الأعمال المنفذة رسميا بالمشروع بحوالى 96.5 % ( نسبة إنجاز المشروع ).

وتواصل الان شركة وادى النيل الانتهاء من باقى الاعمال بعد تسلمها من لجنة الاسكان اخر دفعة 172 مليون جنيه. ووعدت بالانتهاء من كافة الاعمال فى 30 سبتمبر من العام الجارى 2024 وفق جدول زمنى محدد ومعتمد من شركة وادى النيل حيث اخذ فى الاعتبار شهر رمضان واجازات الاعياد.

وقد بلغت نسبة الانجاز حتى الان 98 % فى الأعمال الاعتيادية والتى تشمل أعمال إنشاء العمارات من حيث الخرسانات والمبانى والبياض الخارجى وتشطيب الواجهات وتشطيب المداخل والسلالم الرخام.... إلخ.

وتم تركيب معظم الأعمال الصحية الداخلية التى تشمل أعمال الصرف الصحى وشبكة المياه الداخلية للعمارات وأعمال الخزانات العلوية للعمارات وتركيب عدادات مياه لكل مدخل مياه للعمارة والتى تم التعاقد على تركيبها مع شركة المياه.

وتشمل الأعمال الكهربائية الداخلية،أعمال صواعد الكهرباء للوحدات السكنية وكذلك لوحات الكهربائية الداخلية لكل عمارة وإنارة السلالم والبدرومات وكابلات كهرباء المصعد،و تم تركيب عدد 89 عماره حتى تاريخه، وتواصل شركة وادى النيل العمل لإنجاز الباقى.

أما أعمال الكهرباء الخارجية، فتشمل هذه الأعمال جزءين : أعمال كابلات الضغط المتوسط والمنخفض وغرف المحولات، ونسبة الإنجاز لهذه الأعمال 100% وقامت شركة الكهرباء بالمعاينة والموافقة على أعمال المحولات، كما تم تركيب 633 عمود إنارة وسبعة لوحات إنارة شوارع وتم تركيب وتوصيل لوحة إنارة شوارع بعدد 95 عمود بالمجاورة D وجارى الاستكمال طبقاً لتقدم أعمال اللاند سكيب ونسبة الإنجاز لهذه الاعمال 90% •

وأفادت وزارة الاسكان أن وزارة الكهرباء لم تنتهى بعد من إنشاء محطة كهرباء التوسعات الشمالية وسوف تنتهى منها اخر هذا العام، وان دخول كامل القدرة الكهربائية للمشروع( 14,148 ميجا فولت) متوقفة على ذلك، وليس للجنة الإسكان أو الجهاز الادارى للمشروع أى ارادة فى هذا الشأن. وطبقا لما افاد به المختصون، جارى التواصل وتطبيق جميع اشتراطات اعمال المطابقة الفنية لقيام شركة الكهرباء بضخ جزء من القدرة الكهربائية قدرها ( 1,3 ميجا فولت) والتى سيمكن من خلالها توصيل الكهرباء لعدد 50 عمارة وسيتم الفتح تباعاً بعد ذلك. ومن المعلوم أن لجنة الاسكان قد سددت جميع الرسوم المقررة لشركات تغذية المشروع بالكهرباء والمياه والغاز والاتصالات.

وفيما يتعلق بالأعمال الصحية الخارجية (شبكة الصرف الصحى الخارجية التى تنفذها شركة وادى النيل) وتشمل أعمال غرف ومطابق الصرف الصحى للموقع العام لجميع العمارات، فان نسبة الإنجاز لهذه الأعمال 99%. ولكن عمل خط الصرف الصحى متوقف على انتهاء جهاز مدينة 6 أكتوبر من تنفيذ محطة الصرف الخاصة بالمنطقة وتنفيذ وصلة الصرف الصحى الرئيسية تحت القطار السريع وخط سوميد للبترول. وقامت لجنة الإسكان بعمل خط صرف صحى بديل مؤقت يشمل خط طرد وطلمبات غاطسة للصرف الصحى مما يتيح لجميع العمارات استخدام شبكة الصرف الصحى.

وتصل نسبة الإنجاز إلى 99% فى أعمال شبكة المياه الرئيسية للموقع العام وتشمل أعمال شبكة المياه الرئيسية والفرعية للموقع العام والعمارات وقد تم توصيل الشبكة على مصدر عمومى للمياه وجارى التوصيل على خزان أرضى للمياه لوجود مصدر مياه احتياطى.

كما تصل نسبة الإنجاز إلى 99% فى أعمال شبكة المياه للرى للموقع العام وتشمل أعمال شبكة مواسير لخدمة المناطق الخضراء بالمشروع وجارى توصيل الشبكة على خزان أرضى لمياه الرى.

وتصل نسبة الإنجاز إلى 90 % فى أعمال المصاعد وتشمل توريد وتركيب عدد 425 مصعد بعدد مصعد لكل عمارة، وتم الانتهاء من توريد وتركيب كافة دلائل الحركة والأبواب والماكينات والشاسيهات لجميع العمارات. أما بالنسبة للكبائن فتم الإنتهاء من توريد وتركيب عدد 300 كابينة فى عمارات مجاورة A,B,D. وجارى العمل فى مجاورة C ,E.

وفيما يتعلق بأعمال اللاند سكيب والطرق الداخلية والخارجية وأماكن إنتظار السيارات والأرصفة....إلخ فقد تم الإنتهاء من تنفيذ الأسوار والبوابات بكامل المشروع. كما تم الانتهاء من تنفيذ الطرق والأرصفة وأماكن إنتظار السيارات حول مجاورات A,B,D وكذلك نصف أعمال مجاورة C. وجارى العمل للانتهاء من النصف الاخر لمجاورة C وأعمال مجاورة E.

اما أعمال شبكة الغاز الطبيعى التى تنفذها شركة الغاز الطبيعى، فقد تم تنفيذ جميع أعمال الشبكة لجميع المجاورات A,B,C,D وسيتم العمل بالتوصيل إلى مجاورة E بعد انتهاء أعمال اللاند سكيب.

كما تم تنفيذ أعمال شبكة الاتصالات لجميع المجاورات A,B,C,D وسيتم الانتهاء من المجاورة E بعد انتهاء تنفيذ أعمال الطرق.

وتؤكّد لجنة الاسكان برئاسة الدكتور على عبد الرحمن أنه جارى التنسيق والمتابعة اليومية من لجنة الاسكان والجهاز الإدارى للمشروع مع جميع الوزارات والهيئات والإدارات المختصة بتوصيل مرافق دائمة للمشروع وهى على سبيل المثال وليس الحصر:

1. جهاز مدينة 6 أكتوبر

2. مرفق مياه مدينة 6 أكتوبر

3. مرفق شركة الكهرباء بمدينة 6 أكتوبر

4. شركة كهرباء جنوب القاهرة

5. الحماية المدنية بمدينة 6 أكتوبر

كما تؤكد لجنة الاسكان أنه طبقا لما وعدت به شركة وادى النيل رسميا فان الانتهاء من كافة الاعمال سوف يكون فى 30 سبتمبر من العام الجارى 2024 وفق جدول زمنى محدد ومعتمد رسميا من شركة وادى النيل.. وفى هذا التاريخ ينتهى هذا الانجاز الضخم الذى يشمل مدينة اسكانية كاملة ومتكاملة تحتوى على 450 عمارة وخمسة الاف شقة وجميع المراكز الخدمية المتكاملة من ) مولات – خدمات – مدارس – مساجد – مستشفى- ملاعب- حضانات-.... إلخ (.