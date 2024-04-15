اليوم السابع
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إذا كنت من سكان منطقة المعادى تعرف على جدول وموعد فصل الكهرباء اليوم

الإثنين، 15 أبريل 2024 01:09 م
إذا كنت من سكان منطقة المعادى تعرف على جدول وموعد فصل الكهرباء اليوم وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تطبيق جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي من الساعة 11 صباحا وحتى الـ5 عصرا وفقا لـ6 مجموعات لمدة ساعتين وربع لكل مجموعة ما عدا المجموعة الأخيرة ساعة واحدة، بعد توقف استمر أكثر من شهر منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى مساء أمس الأحد، ويرصد "اليوم السابع" لقرائه جدول تخفيف الأحمال بمنطقة المعادي، وهى كالآتي:







الكهرباء

تخفيف الاحمال

وقف تخفيف الاحمال

عيد الفطر

قطع الكهرباء




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