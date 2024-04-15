أذربيجان تعلن اختيار استاد باكو مكانًا لعقد مؤتمر المناخ كوب 29

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أعلنت الأذرية نرمين جارتشالوفا رئيسة مجلس إدارة شركة عمليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 29، اليوم الاثنين، اختيار استاد باكو مكانا لانعقاد مؤتمر كوب 29.

وقالت جارتشالوفا خلال المؤتمر الصحفي الأول الذي عقد في مقر رئاسة كوب 29، إن أذربيجان استضافت بالفعل مجموعة متنوعة من الأحداث الدولية، ولكن من حيث الحجم وعدد المشاركين سيكون المؤتمر أكبر حدث تستضيفه البلاد، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أذرتاج" الأذرية.

وأشارت المسؤولة الأذرية إلى أن قرار اختيار استاد باكو أخذ في الاعتبار نصيحة الأمم المتحدة وتجارب وخبرات المؤتمرات السابقة، وقالت "لقد أثبتت البنية التحتية للمكان فعاليتها واستدامتها في الأحداث واسعة النطاق".

وذكرت جارتشالوفا، أن المنطقتين الزرقاء والخضراء للمؤتمر ستتلاءم بشكل أنيق مع مساحة الملعب، ويتم وضع خطة للمكان بالتنسيق مع فريق الأمم المتحدة المنظم لتقليل التأثير السلبي على البيئة إلى الحد الأدنى، كما سيتم إنشاء مبانٍ إضافية حول الملعب نفسه بحيث يمكن عقد جميع الجلسات العامة للمؤتمر في مكان واحد.

يُشار إلى أن باكو عاصمة أذربيجان ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2024 لأول مرة في المنطقة في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، وكان قد تم اتخاذ القرار في الجلسة العامة لمؤتمر (كوب 28) الذي عُقد في أبو ظبي العام الماضي عندما شاركت أذربيجان بنجاح في المؤتمر.

وستغتنم أذربيجان الفرصة لجمع رؤساء الدول والحكومات ومنظمات المجتمع المدني وقطاع الأعمال والمؤسسات الدولية معًا في جنوب القوقاز لمناقشة تغير المناخ، والتدابير اللازمة لتسريع تنفيذ اتفاق باريس، والتركيز على استراتيجيات المناخ طويلة المدى.

الجدير بالذكر أن أذربيجان أكدت التزامها بخفض انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة 35 بالمائة بحلول عام 2030 وزيادة هذا الهدف بنسبة 40 بالمائة بحلول عام 2050، وشددت السلطات الأذرية على أن الوفاء بالالتزامات بموجب اتفاق باريس المعتمد في عام 2015 والعمل بنشاط في هذا الصدد من القضايا ذات الأولوية لحكومة أذربيجان .

ويُعقد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سنويًا منذ عام 1995، ويهدف إلى تقييم التقدم المحرز في مكافحة تغير المناخ في جميع أنحاء العالم.