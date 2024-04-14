9 صوامع لتخزين القمح بمدينة الحمام في مطروح بسعة تخزينية 45 ألف طن

مطروح – حسن مشالي

شيدت الدولة خلال السنوات الأخيرة 9 صوامع لتخزين القمح، في مدينة الحمام التابعة لمحافظة مطروح، لاستلام محصول القمح من المزارعين في نطاق المحافظة خاصة قرى البنجر، وتخزينه فيها، وهي مقامة على مساحة 18 ألف متر مسطح، بقرية الشمامة في مدينة الحمام شرقي مدينة مرسى مطروح بنحو 220 كيلو متر، بسعة تخزينية 45 ألف طن.



ومع تزايد الأراضي المستصلحة، وزيادة انتاجية محصول القمح بقرى البنجر التابعة لمدينة الحمام، وتوريده للشون التابعة للمحافظة من المزارعين، خلال السنوات الماضية، بكميات كبيرة، قررت الدولة البدء في عام 2019 إقامة صوامع غلال لتخزين القمح بطرق سليمة وآمنة، وهي 9 صوامع، بسعة تخزينية 5 آلاف طن للصومعة الواحدة، بإجمالي 45 ألف طن، وبتكلفة إنشاء إجمالية 120 مليون جنيه تحت إشراف الشركة المصرية القابضة للصوامع، حيث يصل الإنتاج الزراعي من القمح بالمحافظة إلى40 ألف طن سنويًا، وتقدر المساحات المنزرعة بمحصول القمح حوالي 16 ألف فدان على مستوى المحافظة.



