5 شهداء جراء قصف نازحين في طريق عودتهم من جنوب غزة لشمال القطاع

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أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الأحد، بسقوط خمسة شهداء ووصول عدد آخر من المصابين إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف نازحين حاولوا العودة إلى شمال القطاع من جنوبه عبر شارع الرشيد.



من جانبه، قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال، في تصريح صحفي أوردته هيئة البث الإسرائيلية، إنه ليس صحيحا أنه تم السماح بعودة النازحين إلى شمال القطاع من جنوبه.



وأضاف أنه لم يتم السماح بعودة السكان لا عن طريق صلاح الدين ولا عن طريق شارع الرشيد (البحر).



وشدد أردعي على أن منطقة شمال القطاع لا تزال منطقة حرب ولن يُسمح بعودة النازحين إليها.