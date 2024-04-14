اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 أبريل 2024 01:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

5 شهداء جراء قصف نازحين في طريق عودتهم من جنوب غزة لشمال القطاع

الأحد، 14 أبريل 2024 12:58 م
5 شهداء جراء قصف نازحين في طريق عودتهم من جنوب غزة لشمال القطاع غزة - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الأحد، بسقوط خمسة شهداء ووصول عدد آخر من المصابين إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف نازحين حاولوا العودة إلى شمال القطاع من جنوبه عبر شارع الرشيد.


من جانبه، قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال، في تصريح صحفي أوردته هيئة البث الإسرائيلية، إنه ليس صحيحا أنه تم السماح بعودة النازحين إلى شمال القطاع من جنوبه.


وأضاف أنه لم يتم السماح بعودة السكان لا عن طريق صلاح الدين ولا عن طريق شارع الرشيد (البحر).


وشدد أردعي على أن منطقة شمال القطاع لا تزال منطقة حرب ولن يُسمح بعودة النازحين إليها.

 







غزة

قطاع غزة

فلسطين

العدوان على غزة

مخيم النصيرات

الاحتلال الإسرائيلي




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة