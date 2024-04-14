اليوم السابع
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يديعوت أحرونوت عن مسئولين إسرائيليين: نجحنا باعتراض 99% من الرد الإيرانى

الأحد، 14 أبريل 2024 01:42 ص
يديعوت أحرونوت عن مسئولين إسرائيليين: نجحنا باعتراض 99% من الرد الإيرانى اسرائيل
أحمد علوى

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قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية نقلا عن مسئولين إسرائيليين، ان القوات الاسرائيلية نجحت فى اعتراض 99% من الرد الإيرانى.

كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، الليلة، صواريخ فوق مبنى الكنيست في مدينة القدس المحتلة، وقال مسؤولون أمريكيون، إنه تم إسقاط طائرات مسيرة كانت في طريقها إلى إسرائيل، دون الكشف عن موقع إسقاطها، أو عددها.


ذكرت ذلك صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية في نبأ عاجل دون تفاصيل.


بدوره، شدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بيان مُصور صدر عنه على أن الدفاعات الجوية مُنتشرة، وأن الجيش الإسرائيلي مُستعد لأي سيناريو، سواء في الدفاع أو الهجوم.


ومن المقرر أن يعقد الجيش الإسرائيلي مؤتمرًا صحفيًا في الساعة الـ 2:35 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي.







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