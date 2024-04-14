اليوم السابع
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الأحد، 14 أبريل 2024 05:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى جمصة ويتابع مدى الاستعداد لمواجهة الطوارئ

الأحد، 14 أبريل 2024 04:16 م
وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى جمصة ويتابع مدى الاستعداد لمواجهة الطوارئ جانب من التفقد والزيارة
الدقهلية شريف الديب

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أجرى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، اليوم، جولة بمستشفى جمصة المركزي لمتابعة سير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

وتفقد اقسام الاستقبال والداخلي ومختلف الأقسام التخصصية، والصيدلية، وجدول النوباتجيات وشدد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات ومدى الاستعداد لمواجهة الطوارئ.

واستمع مكين للمواطنين خلال الزيارة ومدى رضائهم عن تقديم الخدمة الطبية متمنيا لهم الشفاء العاجل.

وفى نهاية الزيارة أعرب وكيل الوزارة عن شكره وتقديره  لإدارة المستشفى وجميع العاملين بها لجهودهم فى رفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة.
جاء ذلك في إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة  بتكثيف الجولات الميدانية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

جانب من التفقد والزيارة
جانب من الزيارة

 







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