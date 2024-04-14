وصول 175 شاحنة مساعدات ومواد إغاثية من مصر لقطاع غزة

رفح - محمد حسين

وصل لقطاع غزة 175 شاحنة تنقل مؤن غذائية وإغاثية ومساعدات إنسانية، تحركت من الجانب المصري عبر معبر رفح، وتم ادخالها للجانب الفلسطيني.

ويقوم الهلال الأحمر المصري بتسيير شاحنات المساعدات بعد تجهيزها وإدخالها من بوابة معبر رفح للأراضي الفلسطينية لتأخذ مسارها إلي قطاع غزة وتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني.

وأوضحت بيانات حركة معبر رفح، أنه جاري ادخال عددا من الشاحنات بعد الانتهاء من دخول 175 شاحنة، وتم دخول " 48" شاحنة من معبر رفح بينها 8 محروقات، 4 غاز، 4سولار، 40 شاحنة مساعدات بينها 23 مواد غذائية 6 مواد تنظيف11طحين.

وتم عن طريق معبر كرم أبوسالم دخول "127" شاحنه، بينها مساعدات، وهي 25 طحين، 67 مواد غذائية 17 مواد تنظيف 1ملابس13 بطانيات، 1 شوادر، 2 عصير، 1 رز.

وشهد معبر رفح بين مصر وفلسطين اليوم، دخول اعداد من المسافرين والجرحى، ويجري استقبال 41 جريحا ومصابا وآكثر من 300 من المسافرين القادمين من غزة إلى جانب 80 مصريين وعددا من الأجانب وطلبة يدرسون في الخارج.

وتم خلال الساعات الماضية استقبال 721 من القادمين من غزة بينهم 11 جريح، 32 مرضي 121مرافق.