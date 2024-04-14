وزير خارجية فرنسا: إيران تخاطر بالتصعيد العسكرى

أ ش أ

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه أن إيران تخاطر بالتصعيد العسكري وذلك على خلفية الهجوم على إسرائيل.

وقال سيجورنيه -في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" اليوم الأحد- إن فرنسا تدين بأشد العبارات الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل.



وتابع "ومن خلال اتخاذ قرار بمثل هذا الإجراء غير المسبوق، تتخذ إيران خطوة جديدة في أعمالها المزعزعة للاستقرار وتخاطر بالتصعيد العسكري".



وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده تؤكد مجددًا تمسكها بأمن إسرائيل وتؤكد على تضامنها معها.