وزير الطيران يشيد بأداء رجال المراقبة الجوية فى إدارة حركة الطائرات أمس

كتبت رحاب نبيل

وجه الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، الشكر لضباط المراقبة الجوية وجميع العاملين في منظومة الملاحة الجوية من مختلف التخصصات لأدائهم المتميز ومهاراتهم العالية خلال إدارتهم للحركة الجوية بكل حرفية ومهارة مساء أمس.

وأشار وزير الطيران المدني في رسالته لضباط المراقبة الجوية، أنه في ظل ظروف غير اعتيادية عقب غلق المجالات الجوية لبعض الدول المجاورة مما أدى إلى كثافة عالية في حركة الطائرات بالمجال الجوي المصري، أدى ضباط المراقبة الجوية وجميع العاملين بمنظومة الملاحة عملهم بحرفية وكفاءة عالية كان لها عظيم الأثر في إدارة وتنظيم حركة الطائرات بكل دقة وانسيابية.

وثمن وزير الطيران المدني جهود جميع العاملين بمطار القاهرة الدولي لقيامهم بعملهم على أكمل وجه على مدار الساعة لخدمة المسافرين والوافدين من جميع أنحاء العالم وجاهزيتهم استيعاب أعداد الركاب بصالات السفر و الوصول تزامنا مع كثافة معدلات التشغيل بالمطار خلال تلك الفترة.