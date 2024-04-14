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وزارة العدل: إجمالى شكاوى شبهة الكسب غير المشروع فى 2023 بلغت 659 شكوى

الأحد، 14 أبريل 2024 07:17 م
وزارة العدل: إجمالى شكاوى شبهة الكسب غير المشروع فى 2023 بلغت 659 شكوى المستشار عمر مروان وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم

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كشف التقرير السنوي الصادر عن وزارة العدل لإنجاز 2023، عن إن إجمالي عدد الشكاوى والتحقيقات التي تحمل في طياتها شبهة جريمة كسب غير مشروع، خلال هذه الفترة ما يقرب من 659 شكوى وتحقيق وتم إنجاز 356 شكوى ومتبقى منها 303 شكوى بنسبة إنجاز 54%.

وكان قد ورد لجهاز الكسب غير المشروع من 386756 إقرار ذمة مالية لموظفين الدولة لعام 2023 وتم فحص 366480 إقرار ومتبقى 20276 إقرار وذلك بنسبة إنجاز تصل لـ95%.

وأكدت الوزارة في تقريرها أنه خلال عام 2023 قامت بالعمل على تعزيز آليات الرقابة ومكافحة الفساد من خلال مجموعة من الإجراءات معني بتنفيذها إدارة الكسب غير المشروع، الإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى، إدارة شئون الإدارات القانونية.

وتختص إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بتطبيق أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع، وذلك بغرض مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري واستغلال الصفة سعياً وراء ثراء غير مشروع، حيث أناط المشرع بهذا القطاع عن طريق هيئات الفحص والتحقيق الملحقة به اختصاص فحص إقرارات الذمة المالية التي يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون بتقديمها ، وكذا فحص وتحقيق الشكاوى التي تحمل في طياتها شبهة جريمة كسب غير مشروع.

وتسعى الدولة من خلال فحص إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة كل عام، القضاء أى شكل من أشكال الفساد الإدارى الذى قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفى فى تضخم الثروة حيث أن مبدأ سيادة القانون جاء ليحقق العدالة والمساواة والشفافية والمساءلة على جميع مؤسسات الدولة وأفرادها دون استثناء خاصة ممن هم في مواقع المسئولية، من خلال ممارسات حقيقية على أرض الواقع، ولا يمكن لأي إدارة أن تتابع مسيرتها الإصلاحية وترفع من مستوى أدائها وكفاءتها دون تبني سيادة القانون كنهج ثابت وركن أساسي للإدارة.

رسم توضيحى للشكاوى
رسم توضيحى للشكاوى

 







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الإدارات القانونية

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مكافحة الانحراف الوظيفي

الفساد الإداري

المستشار عمر مروان وزير العدل

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