وزارة الزراعة: متابعة زراعات القطن لصنف جيزة 98 بمركز دار السلام بسوهاج

كتبت أسماء نصار

تفقد الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن زراعات القطن صنف جيزة 98 بمركز دار السلام بسوهاج، فى إطار متابعة وزارة الزراعة للصنف الجديد، حيث تم التأكيد على ضرورة الاهتمام بالعمليات الزراعية من الخف والتسميد والري وكذلك عمليات المكافحة وضرورة أن تتم فى المواعيد المناسبة.

وقال الدكتور مصطفى عمارة المتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن إن الصنف جيزة 98 تم تسجيله فى مارس 2022 وتم ادراج زراعتة على النطاق التجارى بداية من الموسم الماضى 2023 فى مساحة 85 فدان بمركز دار السلام وخلال هذا الموسم 2024 تم توزيع 800 شيكارة من الصنف الجديد جيزة 98 على سوهاج والوادى الجديد وتم التوسع فى زراعة اكثر من 300 فدان بمحافظة سوهاج و جارى استكمال الزراعة وايضا تم توزيع أكثر من 45 الف شيكارة على محافظات الصعيد من الصنف جيزة 95 و قد تم حتى الان زراعة أكثر من 29 ألف فدان فى محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط.

أضاف أنه تم توزيع أكثر من 36 ألف شيكارة من أصناف الوجه البحرى على الجمعيات حتى الان وقد تم زراعة حوالى 667 فدان حتى 8 /4 / 2024

الجدير بالذكر أن محطات غربلة التقاوى بكفر الشيخ تقوم بتجهيز الأصناف اكسترا جيزة 96 و سوبر جيزة 94 بدرجات التقاوى الأساس ومعتمد 1 و أنه حتى يوم 9/4/2024 تم توزيع عدد 300 شيكارة أساس للصنف سوبر جيزة 94 و 6850 شيكارة معتمد 1 على إدارات التعاون الزراعى بكفر الشيخ إلى جانب 250 شيكارة جيزة 94 أساس و 500 شيكارة جيزة 94 معتمد 1 على إدارات الإصلاح الزراعى بكفر الشيخ بالإضافة إلى 3300 شيكارة معتمد 1 جيزة 94 على أراضى المراقبات بالرياض والحامول وسيدى سالم كما تم نقل 7800 شيكارة جيزة 94 معتمد 1 إلى الدقهلية و 660 شيكارة معتمد 1 إلى الغربية و800 شيكارة معتمد1 جيزة 94 إلى الشرقية وبإجمالى عام 22910 شيكارة معتمد1 و 550 شيكارة أساس جيزة 94 تم نقلها من محطات كفر الشيخ إلى جانب نقل بذرة المزارع المعاونة من جميع الأصناف من محلج سخا إلى كل المزارع المعاونة.