اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 أبريل 2024 02:41 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول كبير: إسرائيل سترد بقوة على الهجوم الإيراني

الأحد، 14 أبريل 2024 01:11 ص
هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول كبير: إسرائيل سترد بقوة على الهجوم الإيراني إسرائيل
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلى كبير، ان بلاده سترد بقوة على الهجوم الإيراني.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إنه تم إطلاق أكثر من 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

وأكدت شبكة إسرائيل هيوم أنه تم إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل شمال إسرائيل، مشيرة إلى أنه سمع دوى انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء بلدات حدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

كما دوت صافرات الإنذار فى بلدات إسرائيلية عدة في الجليل الأعلى وسماع دوى انفجارات.







إيران

إيران واسرائيل

هجوم إيران

حرب إيران واسرائيل

صواريخ إيران

ضرب ايران لاسرائيل

ايران تهاجم اسرائيل

هجوم إيران على إسرائيل

الهجوم الايرانى

الوعد الحق




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة