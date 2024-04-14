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نيويورك تايمز: إسرائيل واجهت صواريخ أكثر تطورا ودقة من إيران

الأحد، 14 أبريل 2024 11:00 ص
نيويورك تايمز: إسرائيل واجهت صواريخ أكثر تطورا ودقة من إيران صواريخ إيران
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن الصواريخ التى استخدمتها إيران فى الهجوم على إسرائيل ليلة السبت أكثر تطورا ودقة من تلك التى استخدمتها حماس وحلفاء آخرين لطهران ضد الدولة العبرية فى الأشهر الست الماضية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إيران أطلقت المئات من المسيرات والصواريخ على إسرائيل تشمل أسلحة قال الخبراء إنها أكثر تطورا من أى شئ واجهته الدولة العبرية بعد ستة أشهر من الحرب على غزة.

وأوضحت أن إسرائيل فى السابق واجهت هجمات جوية من حماس والجهاد الإسلامى، التى تشمل ترسانتهما العسكرية صواريخ قصيرة المدى من 12 إلى 25 ميل، وصواريخ 122 ملم من عائلة جراد، غير دقيقة إلى حد ما، وأيضا صواريخ سورية الصنع M-302 يصل مداها إلى 100 ميل. واستخدمت حماس أيضا صواريخ فجر 5 من إيران، ونسخة مشابهة لها محلية الصنع، كان مدى كل منها نحو 50 ميلا.
لكن الأسلحة التى استخدمتها إيران يوم السبت تنتقل لمسافة أكبر بكثير، وأسرع بكثير. ورغم ذلك، فإن إسرائيل قالت إنها اعترضت تقريبا كل الصواريخ والمسيرات التى أطلقتها إيران، بمساعدة من القوات الأمريكية.

وفى هجوم السبت، تم إطلاق 185 مسرة و36 صاروخ كروز و110 صواريخ جو جو على إسرائيل، وفقا لمسئولى الجيش الإسرائيلى. أغلب هذه الأسلحة أنطلقت من إيران، على الرغم من أن نسبة بسيطة منها جاءت من العراق واليمن، وفقا لمسئولين.

وقال فابيان هينز، الخبير فى الجيش الإيرانى فى المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية فى برلين، فى منشور على منصة إكس، إن إيران استخدمت على الأرجح صاروخ كروز تم تطويره من قبل قوات الحرس الثورى الإيرانى، وهو صاروخ Paveh 351  ويتجاوز مداها 1200 ميل، ليصل إلى إسرائيل من إيران، وصلت العشرات منه إلى إسرائيل من إيران.

ووفقا للمنشور، فقد تم تزويد إصدارات مختلفة من الصاروخ للحوثيين فى اليمن وقات الحشد الشعبى العراقية.


 







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