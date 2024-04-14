نقابة الخدمات الإدارية تطلق مبادرة لتطوير بيئة العمل النقابى

كتبت آية دعبس

قرر مجلس إدارة نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد العمال اطلاق المبادرة التنظيمية الأولى لتطوير بيئة العمل النقابى داخل المنشأت الإنتاجية.

يستفيد من المبادرة 800 ألف عضو بنقابة الخدمات الادارية والاجتماعية ولجانها النقابية على مستوى الجمهورية، والتى تحمل فى مضمونها تصميم الشكل الصحى للقوانين المنظمة لدولاب العمل بهدف تحقيق أعلى انتاجا لتلبية متطلبات ومستلزمات السوق المحلية ومن ثم التصديرية.

تشرح المبادرة أهمية دعم ألوان وأشكال ملف السلامة والصحة المهنية باعتباره العنصر الرئيسى نحو التوجه بالاستثمار فى أبناء الطبقة العاملة ومراعاة تطوير الفكر التوعوى بأهمية ذلك لجعل المنظومة الصناعية اكثر فعالية وتحقق أهدافها المؤسسية نحو زيادة الإنتاجية.

تعمل المبادرة على تعزيز التنافسية لاداء افضل للعامل من خلال مواد التشريعات العمالية الداعمة لتحسين العلاقات بين جموع الطبقة العاملة وتحفيزهم بطرق تنظيمية تضيف أبعادا معنوية تزيد من معدلات إجادة الأعمال وذلك عن طريق التدريب المستمر بما يحقق اعلى جودة فى منظومات الحركة الصناعية

ترسخ المبادرة لمبادئ لغة الحوار المجتمعى بين اطراف الانتاج بهدف خلق علاقات ذات أثر طيب بين فرق العمل لتكون محفزا جيدا لتطور الأداء ونجاحه.

تؤكد المبادرة على تضمين أجندة العمل إضافة أنشطة تتوافق وأهداف الإنتاج على أن تتم ممارستها فى أوقات الراحة

لتنمية الوعى وغرس الانتماء للمنشأت والمؤسسات الأنتاجية وتعزز من فرص التعاون وتزيد من كفاءة العمال .

يشرف على المبادرة رئيس النقابة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد العمال وحمدى عرابى نائب رئيس النقابة وحسام حنفى أمين الصندوق وهشام عبد اللطيف الأمين العام ومختار أبو الفتوح عضو مجلس الادارة لشئون الاعلام وعبد الرحمن البيومى عضو مجلس الادارة عن الشباب ومحمد عبد اللطيف الامين العام المساعد وخالد رأفت امين الصندوق المساعد للنقابة.



