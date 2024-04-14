نائب المندوب الجزائرى بالأمم المتحدة: أى هجوم على رفح الفلسطينية مرفوض

كتب محمد شرقاوى

قال نائب المندوب الجزائري بالأمم المتحدة، إننا نحذر من العواقب الوخيمة لتوسع النزاع في الشرق الأوسط، مضيفا أنه لا يمكن تحقيق السلم من دون خضوع الجميع للقانون الدولي.

وأضاف خلال كلمته بمجلس الأمن الدولي الذى يعقد جلسة طارئة لمناقشة هجوم إيران على إسرائيل، والتى نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن السلم والأمن يتحققان من خلال تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه، مضيفا أن أي هجوم على رفح الفلسطينية مرفوض تماما ويجب تجنب حدوثه.

وشنت إيران، ليل السبت، ضربة عسكرية ضد إسرائيل، بطائرات دون طيار (طائرات مُسيرة)، أطلقها الحرس الثوري الإيراني، بعد أيام من قصف إسرائيل لقنصلية طهران في سوريا.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق عملية "الوعد الحق" ضد إسرائيل، وهي عملية عسكرية واسعة ضد أهداف داخل الأراضي الإسرائيلية باستخدام عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة بحسب بيان له.

وقد أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، "أن أي مغامرة جديدة ضد مصالح الشعب الإيراني ستواجه برد قاس ومؤلم من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

