ميناء دمياط يستقبل 63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً اعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة، منها السفينة "WADI ALKARM"، والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية . يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 10305 طن تشمل: 225 طن رمل معبأ و4580 طن يوريا و1100 طن علف و4400 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43875 طن تشمل: 18800 طن قمح و2300 طن فول صويا و 10735 طن خردة و 7358 طن حديد و 3469 طن ابلاكاش و 1213 طن مولاس .

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 840 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 814 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5328 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 45863 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 181454 طنًا .

وغادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 4923 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي والقليوبية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2472 شاحنة.