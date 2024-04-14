ميناء العريش يستعد لاستقبال سفينة مساعدات كويتية لغزة

العريش - محمد حسين

يستعد ميناء العريش البحري على ساحل شمال سيناء، لإستقبال سفينة محملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية الكويتية قادمة من ميناء مرسين التركي.

وأوضحت بيانات السفينة، أن على متنها حوالي 980 طن من مختلف المواد الإغاثية الرئيسية والضرورية وفي مقدمتها الغذاء والإيواء، وهي السفينة الثانية التي تسيرها الكويت لتنقل مساعدات لغزة، وسبقها سفينة نقلت أكثر من 1000 طن من المواد الأساسية، بهدف سد النقص الحاد في عدد من القطاعات الإغاثية لدى أهلنا في غزة وعلى رأسها المواد الغذائية والمستلزمات الإيوائية.

وسبق واستقبل ميناء العريش، سفينة المساعدات الإماراتية الثالثة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، حملت على متنها 4 آلاف و630 طنا من المواد الإغاثية المتنوعة، لتوفير المزيد من المساعدات الإنسانية للمتأثرين من الأحداث في غزة.

تضمنت محتويات السفينة المواد الغذائية، والطبية والمكملات الغذائية للأطفال، إلى جانب الملابس الشتوية المتنوعة ومواد الإيواء والاحتياجات الضرورية الأخرى، و أبحرت من ميناء الفجيرة في 23 مارس الماضي وتحمل 4218.3 طن من المواد الغذائية، و370.2 طن من المواد الإيوائية، و41.6 طن من المساعدات الطبية بالإضافة إلى عدد 6 صهاريج للمياه وعدد 2 صهريج للمجاري وخزان ديزل.

وسبقها وصول سفينة مساعدات تركيةوتحمل على متنها 2500 طن من المساعدات الغذائية والطبية المتنوعة لصالح قطاع غزة مقدمة من الهلال الأحمر، وهي السفينة التركية الخامسة التي تصل من دولة تركيا إلى ميناء العريش البحري،

واستقبل ميناء العريش البحري في شمال سيناء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، 14 سفينة حملت نحو 16 ألف طن من المواد الإغاثية والغذائية المتنوعة لصالح قطاع غزة من عدة دول عربية واجنبية من بينها تركيا والإمارات والكويت وإيطاليا وفرنسا.



