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مندوب روسيا بمجلس الأمن: جلسة اليوم عرض للنفاق والازدواجية

الأحد، 14 أبريل 2024 11:00 م
مندوب روسيا بمجلس الأمن: جلسة اليوم عرض للنفاق والازدواجية مندوب روسيا لدى مجلس الأمن
أحمد علوى

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قال المندوب الروسي بمجلس الأمن، فاسيلى نيبينزيا، خلال الجلسة الطارئة لبحث الهجوم الإيرانى على اسرائيل، "ما نشهده اليوم بمجلس الأمن عرض للنفاق والمعايير المزدوجة ويكاد يكون مخجلا".

وأكد المندوب الروس، أن الصمت خلف الأسباب الكامنة وراء الأزمة غير مقبول، وما حدث بالأمس لم يأت من فراغ وجاء نتيجة لعدم تحرك المجلس ردا على هجوم إسرائيل، ولو كانت بعثة غربية هي التي هوجمت لكان الموقف مختلفا

وأضاف حذرنا حين تم قصف القنصلية الإيرانية في سوريا من عدم إدانة الأمر بمجلس الأمن







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