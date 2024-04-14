منح نتنياهو وجانتس صلاحية اتخاذ القرارات المناسبة للرد على هجوم إيران

كتب سمير حسنى

أفاد إعلام إسرائيلي بانتهاء اجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني بتخويل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه جانتس باتخاذ القرارات للرد على هجوم إيران.

ونقلت إكسترا نيوز عن وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو وبايدن سيتحدثان هاتفيا خلال دقائق لبحث الرد على الهجوم الإيرانى.

وأعلن دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحـتـلال، إصابة مطار عسكري إسرائيلي في الهجوم الصاروخي الإيراني، مشيرا إلى أن الحدث ما زال جاريا وعدد الصواريخ التي أطلقت تجاوز 200.

أضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال، خلال مؤتمر صحفى، أن هناك تهديدات ما زالت في الطريق إلينا، مؤكدا سقوط صاروخ في قاعدة للجيش الإسرائيلي في الجنوب تسبب في أضرارا مادية طفيفة.