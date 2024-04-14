اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 أبريل 2024 03:44 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

منح نتنياهو وجانتس صلاحية اتخاذ القرارات المناسبة للرد على هجوم إيران

الأحد، 14 أبريل 2024 02:59 ص
منح نتنياهو وجانتس صلاحية اتخاذ القرارات المناسبة للرد على هجوم إيران رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه جانتس
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفاد إعلام إسرائيلي بانتهاء اجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني بتخويل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه جانتس باتخاذ القرارات للرد على هجوم إيران.

ونقلت إكسترا نيوز عن وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو وبايدن سيتحدثان هاتفيا خلال دقائق لبحث الرد على الهجوم الإيرانى.

وأعلن دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحـتـلال، إصابة مطار عسكري إسرائيلي في الهجوم الصاروخي الإيراني، مشيرا إلى أن الحدث ما زال جاريا وعدد الصواريخ التي أطلقت تجاوز 200.

أضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال، خلال مؤتمر صحفى، أن هناك تهديدات ما زالت في الطريق إلينا، مؤكدا سقوط صاروخ في قاعدة للجيش الإسرائيلي في الجنوب تسبب في أضرارا مادية طفيفة.

 







إيران

إيران واسرائيل

هجوم إيران

حرب إيران واسرائيل

صواريخ إيران

ضرب ايران لاسرائيل

ايران تهاجم اسرائيل

هجوم إيران على إسرائيل

الهجوم الايرانى

الوعد الحق




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة