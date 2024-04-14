مقتل شاب على يد صديقه بحي الصوفي في الفيوم

الفيوم - رباب الجالى

لقى شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه على يد صديقه بعدما طعنه عدة طعنات بآلة حادة سكين، بسبب خلافات ماليه بحي الصوفي بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم يفيد ورود اخطار من مرفق إسعاف مستشفي الفيوم، يفيد ورود بلاغ بمقتل شاب طعنا بآلة حادة سكين بحي الصوفي التابعة لمركز ثان الفيوم، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين مقتل شاب يدعى "فارس" 32 عاما ويعمل نجار طعنا بآلة حادة سكين على يد صديقه، وذلك بسبب خلافات ماليه بينهما، بحي الصوفي بدائرة القسم، وسلم المجني عليه نفسه إلى قسم شرطة ثان الفيوم.

واعترف المتهم بأنه لم يكن يقصد قتله ولكن الغضب أعمى بصيرته وتملك الشيطان منه وسدد طعنات للمجني عليه حتى أوقعه قتيلا في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة.