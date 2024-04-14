اليوم السابع
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الأحد، 14 أبريل 2024 01:11 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مقاتلات أمريكية تحلق فوق العراق.. وانتشار أمنى بمحيط وزارة الدفاع الإسرائيلية

الأحد، 14 أبريل 2024 01:04 ص
مقاتلات أمريكية تحلق فوق العراق.. وانتشار أمنى بمحيط وزارة الدفاع الإسرائيلية حاملة طائرات أمريكية
أ ش أ

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أفادت قناة "القاهرة" الإخبارية بأن مقاتلات أمريكية تحلق الآن فوق العراق، في محاولة لاعتراض الطائرات المسيرة الإيرانية، التي تتجه إلى إسرائيل.


وفي تل أبيب، بثت القناة لقطات حية تظهر انتشار أمني كثيف في محيط وزارة الدفاع الإسرائيلية .







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