مقاتلات أمريكية تحلق فوق العراق.. وانتشار أمنى بمحيط وزارة الدفاع الإسرائيلية

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أفادت قناة "القاهرة" الإخبارية بأن مقاتلات أمريكية تحلق الآن فوق العراق، في محاولة لاعتراض الطائرات المسيرة الإيرانية، التي تتجه إلى إسرائيل.



وفي تل أبيب، بثت القناة لقطات حية تظهر انتشار أمني كثيف في محيط وزارة الدفاع الإسرائيلية .