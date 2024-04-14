اليوم السابع
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الأحد، 14 أبريل 2024 05:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مفتي الجمهورية يتقدَّم بخالص العزاء لمحافظ الغربية في وفاة والدته

الأحد، 14 أبريل 2024 04:55 م
مفتي الجمهورية يتقدَّم بخالص العزاء لمحافظ الغربية في وفاة والدته الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على

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تقدَّم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الأحد، بخالص العزاء والمواساة إلى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في وفاة المغفور لها -بإذن الله تعالى- والدته، راجيًا من المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمَّدها بواسع رحمته ويُسكنها فسيح جنَّاته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وقال المفتي: إننا إذ نعزي أنفسنا وأهلها وذويها في هذا المصاب الجلل، ندعو الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يجعلها في ملائكته المقربين، وأن يُنعم عليها بواسع رحمته ويلحقها بدار الكرامة.

 







مفتى الجمهورية

دار الافتاء

محافظ الغربية

محافظة الغربية




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