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مصر للطيران: إعادة تسيير الرحلات للأردن والعراق ولبنان بعد فتح المجال الجوى

الأحد، 14 أبريل 2024 11:35 ص
مصر للطيران: إعادة تسيير الرحلات للأردن والعراق ولبنان بعد فتح المجال الجوى مصر للطيران
كتبت رحاب نبيل

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أعلنت شركة مصر للطيران في بيان صحفي، إعادة تسيير رحلاتها الجوية من وإلى مختلف مطارات الأردن والعراق ولبنان، نظراً لإعادة فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران بالدول المذكورة.

وفى حالة وجود أى استفسارات يمكن لعملاء مصر للطيران  التواصل من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر
أو الرقم الأرضي 090070000
أو الرقم الدولي 97142306666+
أو الرقم الدولي 966122297777+
أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com
أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران
أو الوكيل السياحي.

 







مصر للطيران

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المجال الجوي

الرحلات الجوية




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