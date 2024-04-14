مسعف وسائق بنقطة إسعاف شطورة بسوهاج يعيدان 120 جرام ذهب لأصحابها

سوهاج محمود مقبول

عثر مسعف وسائق بهيئة الإسعاف المصرية فى سوهاج، على كمية من المشغولات الذهبية قدرت بحوالي 120 جرام بقيمة 360 ألف جنيه، على إثر انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الزراعى الشرقى أسيوط سوهاج.

وسلم المسعف عصام علي محمد والسائق أحمد محمد محمود ، العاملان على السيارة رقم 2198 بهيئة الإسعاف تمركز نقطة إسعاف قرية شطورة بمركز طهطا المشغولات الذهبية للمصابين بالحادث على محضر تسليم أمانات ورفضوا أخذ أى مبالغ مالية طبقا للقانون وعللوا ذلك أن هذا هو واجبهم وصميم عمليهم برا بالقسم الذى اقسموه بالحفاظ على أرواح وممتلكات المصابين والمتوفين فى الحوادث.

وهذه ليست الواقعة الأولى لأمانة رجال هيئة الإسعاف المصرية على مستوى الجمهورية بل أن كل يوما هناك وقائع مماثلة يضرب فيها رجال الإسعاف المثل على الأمانة والشرف.

قال الدكتور هانى فؤاد، مدير مرفق إسعاف سوهاج، أن طاقم الإسعاف بمحافظة سوهاج يمتازون بإخلاصهم فى العمل وأماناتهم، وأن الأعمال التى يقومون بها هى دليل على أمانتهم وانه كل فترة يتم تكريم المسعفين المتميزين وأصحاب الوقائع المماثلة عن طريق هيئة الإسعاف.

يذكر أن الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة جهينة شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى رقم ه د ص 8147 على الطريق مما نتج عنه وفاة مصطفى محمود مكرم 23 سنة وعلى محمد محمد على 40 سنة يقيمون بناحية قرية الشيخ دائرة مركز سوهاج تم نقل الجثتين إلى مستشفى جهينة المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تسليم المبالغ المالية على محضر تسليم أمانات بمركز شرطة جهينة إلى ذوى المتوفين وكذلك تسليم عدد 2 هاتف محمول خاص بالمتوفين وتحرر المضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.