متوافر واقتصادى.. أهم مزايا استخدام الغاز كوقـود للسيــارات..تعرف عليها

كتبت - مروة الغول

تتضمن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية للإنتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى على مختلف الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية والتي ساهمت في زيادة كبيرة فى أعداد المحطات إلى مايقرب من 1000 محطة تخدم نحو 550 الف سيارة تعمل بالغاز على مستوى الجمهورية، وفيما يلي أهم مزايا استخدام الغاز كوقـود للسيــارات وكانت كالتالي:

1- نظيف.

2- يحافظ على البيئة.

3- خالٍ من مركبات الرصاص والشوائب الكبريتية.

4- يعمل على خفض الانبعاثات الناتجة عن الاحتراق.

5- آمــن.

6- احتمالية الاشتعال ضئيلة

7- منظومة للأمان.

8- متوافر.

9- اقتصادي.

وفى مجال تموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط فإنه تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، قامت الوزارة بوضع خطة طموحة أثمرت عن إنشاء 58 محطة لتموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط خلال العام حتى نهاية مارس وجارى تنفيذ باقي المحطات ليصل إجمالي المحطات إلى ما يقرب من 1000 محطة موزعة على مستوى الجمهورية.

كما تم تحويل حوالي 39.5 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز) ليصل أجمالي أعداد السيارات التي تم تحويلها منذ بدء النشاط نحو 550 الف سيارة ، كما تم تشغيل 19 مركز تحويل وبهذا يصل الإجمالى منذ بدء النشاط إلى 149 مركز تحويل لخدمة العملاء على مستوى الجمهورية كما يتم مواصله تنفيذ خطة طموحة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود كونه ركيزة اساسية من مصادر الطاقة النظيفة .



