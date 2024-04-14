لقطات تظهر سقوط واعتراض صواريخ في أجواء رام الله بالضفة الغربية

كتب سمير حسنى

أظهرت لقطات بثتها القاهرة الإخبارية، سقوط واعتراض صواريخ في أجواء رام الله بالضفة الغربية.

وأفادت القاهرة الإخبارية، نقلا عن إعلام إسرائيلي، بأن 7 صواريخ أصابت قاعدة رامون الجوية في النقب.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ معادية في محيط مطار دمشق الدولي.

منذ قليل، قالت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، إنه إذا ارتكب النظام الإسرائيلي خطأً آخر، فإن رد إيران سيكون أكثر حدة بكثير.

وأضافت البعثة عبر منشور على موقع "إكس": "العمل العسكري الإيراني، الذي تم تنفيذه بناءً على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالدفاع المشروع، كان ردًا على عدوان النظام الصهيوني على مبانينا الدبلوماسية في دمشق".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إن إيران أطلقت أكثر من مئة مسيرة متفجرة باتجاه إسرائيل حتى الآن.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق، أنه استهدف أماكن محددة في إسرائيل بإطلاق عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وذلك رداً على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قنصليتها في دمشق.