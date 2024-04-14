لا صحة لإصدار قرار بإغلاق المجال الجوى المصرى بشكل طارئ (إنفوجراف)

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان اليوم الأحد، أنه تم التواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن من قبل أي جهة رسمية.

وشددت وزارة الطيران المدني على أن المجال الجوي المصري، وكذلك الحركة الجوية يعملان بشكل طبيعي دون توقف، مع استمرار مختلف المطارات المصرية في تسيير كافة الرحلات الجوية بشكل منتظم وفقاً لجداول التشغيل اليومية، ماعدا الرحلات المتجهة لبعض الدول؛ نتيجة لتوقف مجالها الجوي أمام حركة الطيران.

وناشد المركز الإعلامى لمركز الوزارء المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

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